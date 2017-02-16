Электрички Рижского направления ходят с задержками из-за инцидента с пассажиром

Сбой в движении электричек произошел утром 16 февраля на Рижском направлении Московской железной дороги, передает телеканал "Москва 24".

Причиной сбоя стал несчастный случай. По предварительным данным, в 9:02 на станции Дедовск мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и был задет приближающейся электричкой. Он получил травмы, но остался жив.

Электричку пришлось задержать до приезда скорой помощи, что привело к сбоям в графике движения других поездов Рижского направления. По сообщениям пользователей соцсетей, на станциях скопилось большое число людей.

В настоящее время движение возобновилось, но несколько пригородных поездов следуют с увеличенными интервалами до 40 минут.