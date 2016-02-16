В праздники изменится расписание электричек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

23 февраля и в предпраздничные дни будет изменено расписание движения электричек на Московской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

19 февраля поезда будут ходить по расписанию рабочего дня, 20 февраля – по расписанию пятницы, а 21 и 22 февраля – субботы.

В сам праздник, 23 февраля, электрички будут курсировать по расписанию воскресенья.

24 февраля пригородные поезда на всей Московской железной дороге будут ходить по обычному расписанию среды.

Более подробно расписание электричек на том или ином направлении можно посмотреть на официальном портале РЖД.

Ранее m24.ru сообщало, что на Казанском направлении стал возможен проезд по абонементу "на количество поездок" при обязательной активации карты. Абонемент нужно прикладывать к турникету в начале и в конце пути. Если же пассажир не "откроет" поездку на станции отправления, турникеты на станции прибытия не будут открываться, а человек будет считаться безбилетным.

Ранее такое правило проезда ввели на Ярославским, Павелецким и Горьковским направлениях.

Это требование – первый шаг по внедрению электронного кошелька на железной дороге. С его появлением пассажирам не нужно будет записывать на карту билет до конкретного пункта назначения – потребуется только приложить карту к турникету или валидатору в начале и в конце пути. Система сама спишет необходимую сумму.

Добавим, в 2016 году на всем Октябрьском направлении железной дороги билет на электричку можно будет оплатить банковской картой. Пилотный проект по использованию банковских карт MasterCard между Москвой и Тверью запустили в ноябре 2015 года. Купить билет с помощью карты можно как в пригородной кассе, так и в билетном автомате.