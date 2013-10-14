Работники МЖД собрали деньги для пострадавших от наводнения коллег

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские железнодорожники собирают материальную помощь для пострадавших от наводнения коллег, сообщает пресс-служба МЖД.

В сообщении говорится, что коллектив Московской железной дороги оказывает помощь работникам Южно-Уральской, Забайкальской и Дальневосточных железных дорог, которые серьезно пострадали от наводнения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день работники предприятий и структурных подразделений МЖД собрали более 11 миллионов рублей для оказания помощи и поддержки железнодорожникам.