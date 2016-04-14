На Курском направлении МЖД восстанавливается график движения

Движение на Курском направлении МЖД восстановлено

Диспетчеры делают все возможное, чтобы восстановить график движения электричек на Курском направлении Московской железной дороги , сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее сообщалось, поезд № 6478/6477, который следует по маршруту Подольск – Дедовск, был снят с рейса из-за технической неисправности и отправлен в депо станции Щербинка. Электрички на участке Подольск – Щербинка ходили непрерывно, однако, следовали по вариантному расписанию.

По этой причине несколько электричек Курского направления добирались до Москвы с увеличенным интервалом. Для того, чтобы стабилизировать движение, электропоезда временно поезда не останавливались на станциях Подольск, Щербинка и Силикатная.

Теперь данные электрички ходят со всеми остановками в обоих направлениях. Московская железная дорога приносит свои извинения за доставленные временные неудобства.