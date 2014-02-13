На Белорусском направлении МЖД из-за ремонта изменят график движения

Фото: M24.ru

На Белорусском направлении Московской железной дороги с 20.20 15 февраля по 6.20 16 февраля из-за планового ремонта контактной сети изменится расписание поездов.

Как сообщает пресс-служба РЖД, на участках Голицыно – Кубинка-1, Москва-Пассажирская-Смоленская – Кубинка-1, Москва-Бутырская – Одинцово, Москва-Бутырская - Звенигород, Москва-Бутырская – Голицыно, Москва-Пассажирская-Смоленская – Одинцово, Москва-Пассажирская-Смоленская – Можайск, Москва-Пассажирская-Смоленская – Звенигород, Москва-Пассажирская-Смоленская – Голицыно из расписания будет убран ряд пригородных поездов.

"Несколько электропоездов будут отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже установленного графика, также у некоторых электричек изменится порядок проследования остановочных пунктов", - уточняют в РЖД.

В связи с этим пассажиров просят заранее уточнять график движения поездов, все изменения размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.