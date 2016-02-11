У двух электричек Павелецкого направления появятся новые остановки

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Два утренних электропоезда Павелецкого направления, следующие в Москву, получат дополнительные остановки, сообщает пресс-служба Московский железной дороги (МЖД). Новые остановки у электричек появятся 20 февраля.

Поезд № 6422Р, отправляющийся по рабочим дням со станции Барыбино в 8:28, с 20 февраля в 8:42 будет останавливаться на станции Взлетная. На Павелецкий вокзал он будет прибывать на 2 минуты позже действующего расписания – в 9:32.

Поезд № 6422Р, отправляющийся по рабочим дням со станции Ожерелье в 6:56, с 20 февраля в 9:00 будет останавливаться на станции ЗИЛ. В Москву он будет прибывать на 2 минуты позже действующего расписания – в 9:07.

Как пояснили в МЖД, новые остановки были назначены по многочисленным просьбам пассажиров.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных электропоездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах Павелецкого направления МЖД.