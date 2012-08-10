На МЖД изменено расписание электричек Ярославского направления

ИТАР-ТАСС

В период с 9 августа по 30 сентября изменено расписание движения пригородных поездов Ярославского направления, сообщается на сайте Московской железной дороги.

Изменения связаны с ремонтными работами на Северной железной дороге.



По новому расписанию электрички будут курсировать в понедельник, среду, пятницу и субботу. На несколько минут позже или раньше обычного в Москву будут отправляться электрички со следующих станций: Александров, Балакирево, Сергиев Посад, Красноармейск, Монино, Софрино, Пушкино. Кроме того, некоторые станции поезда будут проезжать без остановки.

Подробнее ознакомиться с измененным расписанием движения электропоездов можно будет на вокзалах и остановках Ярославского направления Московской железной дороги.