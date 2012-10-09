Форма поиска по сайту

09 октября 2012, 11:08

Транспорт

Электрички Киевского направления утром шли с увеличенным интервалом

Фото: ИТАР-ТАСС

Электропоезда на Киевском направлении МЖД ночью и утром 9 октября следовали с увеличенным интервалом.

Как сообщает пресс-центр МЖД, изменения в расписании были связаны с проведением технологических работ.

В ночь с 8 на 9 октября на этом направлении железной дороги проводилась модернизация первого главного пути перегона Селятино-Бекасово-1 и замена стрелок на главном пути станции Селятино.

В связи с этим был изменен режим движения нескольких ночных и утренних электричек. В итоге составы шли с увеличенным интервалом и прибывали в Москву с незначительными отклонениями от графика.

На данный момент электропоезда Киевского направления работают в обычном режиме.

