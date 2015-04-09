На самых загруженных станциях МЖД появятся турникеты

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В течение года центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК) планирует поставить турникеты на пятой пассажирской платформе Курского вокзала и 16 остановках Московской железной дороги. Эти станции являются наиболее загруженными, отметили в пресс-службе компании.
Турникеты появятся на следующих остановочных пунктах:
- пятая платформа Курского вокзала;
- "Александров";
- "Дмитровская";
- "Долгопрудная";
- "Ивантеевка";
- "Коломна";
- "Красногорская";
- "Лианозово";
- "Маленковская";
- "Москворечье";
- "Нахабино";
- "Опалиха";
- "Пионерская";
- "Ржевская";
- "Фрязино-Пассажирская";
- "Шатура";
- "Михнево".
Эти станции являются наиболее загруженными, отметили в ЦППК. Турникеты на них нужны не только для поиска "зайцев", но и для анализа пассажиропотока. Он, в свою очередь, поможет своевременно открывать дополнительные кассы и назначать новые электрички.
Сейчас турникетные комплексы установлены на всех пригородных платформах Курского вокзала кроме пятой. На остановке "Дмитровская" также есть турникеты на первой платформе, теперь они появятся и на второй.
Напомним, в конце марта на 24 остановках пригородных поездов появились плазменные информационные панели.
Табло установили на станциях Казанского, Белорусского, Киевского и Горьковского направлений. С их помощью можно узнать о прибытии восьми ближайших электропоездов.
Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.
Ранее аналогичные мониторы появились на 22 станциях Ярославского направления.
В феврале в пригородных поездах появился Wi-Fi. Пока сеть работает в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.
Состав "бросают" на разные маршруты: на нем пассажиры могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.
Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.
Кроме того, в течение года перевозчик планирует модернизировать систему оповещения пассажиров на 40 железнодорожных станциях Москвы и области. Остановки оборудуют новыми, современными громкоговорителями, чтобы пассажиры всегда были в курсе прибытия поездов, изменения в расписании и возможного возникновения чрезвычайной ситуации.
Перед составлением окончательного перечня станций ЦППК проанализирует, где новая система оповещения необходима более всего.