На самых загруженных станциях МЖД появятся турникеты

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В течение года центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК) планирует поставить турникеты на пятой пассажирской платформе Курского вокзала и 16 остановках Московской железной дороги. Эти станции являются наиболее загруженными, отметили в пресс-службе компании.

Турникеты появятся на следующих остановочных пунктах:

пятая платформа Курского вокзала;

"Александров";

"Дмитровская";

"Долгопрудная";

"Ивантеевка";

"Коломна";

"Красногорская";

"Лианозово";

"Маленковская";

"Москворечье";

"Нахабино";

"Опалиха";

"Пионерская";

"Ржевская";

"Фрязино-Пассажирская";

"Шатура";

"Михнево".

Эти станции являются наиболее загруженными, отметили в ЦППК. Турникеты на них нужны не только для поиска "зайцев", но и для анализа пассажиропотока. Он, в свою очередь, поможет своевременно открывать дополнительные кассы и назначать новые электрички.

Сейчас турникетные комплексы установлены на всех пригородных платформах Курского вокзала кроме пятой. На остановке "Дмитровская" также есть турникеты на первой платформе, теперь они появятся и на второй.

Напомним, в конце марта на 24 остановках пригородных поездов появились плазменные информационные панели.

Табло установили на станциях Казанского, Белорусского, Киевского и Горьковского направлений. С их помощью можно узнать о прибытии восьми ближайших электропоездов.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Ранее аналогичные мониторы появились на 22 станциях Ярославского направления.

В феврале в пригородных поездах появился Wi-Fi. Пока сеть работает в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.

Состав "бросают" на разные маршруты: на нем пассажиры могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.

Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.

Кроме того, в течение года перевозчик планирует модернизировать систему оповещения пассажиров на 40 железнодорожных станциях Москвы и области. Остановки оборудуют новыми, современными громкоговорителями, чтобы пассажиры всегда были в курсе прибытия поездов, изменения в расписании и возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

Перед составлением окончательного перечня станций ЦППК проанализирует, где новая система оповещения необходима более всего.