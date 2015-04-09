Форма поиска по сайту

Новости

Новости

09 апреля 2015, 11:16

Транспорт

На самых загруженных станциях МЖД появятся турникеты

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В течение года центральная пассажирская пригородная компания (ЦППК) планирует поставить турникеты на пятой пассажирской платформе Курского вокзала и 16 остановках Московской железной дороги. Эти станции являются наиболее загруженными, отметили в пресс-службе компании.

Турникеты появятся на следующих остановочных пунктах:

  • пятая платформа Курского вокзала;
  • "Александров";
  • "Дмитровская";
  • "Долгопрудная";
  • "Ивантеевка";
  • "Коломна";
  • "Красногорская";
  • "Лианозово";
  • "Маленковская";
  • "Москворечье";
  • "Нахабино";
  • "Опалиха";
  • "Пионерская";
  • "Ржевская";
  • "Фрязино-Пассажирская";
  • "Шатура";
  • "Михнево".

Эти станции являются наиболее загруженными, отметили в ЦППК. Турникеты на них нужны не только для поиска "зайцев", но и для анализа пассажиропотока. Он, в свою очередь, поможет своевременно открывать дополнительные кассы и назначать новые электрички.

Сейчас турникетные комплексы установлены на всех пригородных платформах Курского вокзала кроме пятой. На остановке "Дмитровская" также есть турникеты на первой платформе, теперь они появятся и на второй.

Напомним, в конце марта на 24 остановках пригородных поездов появились плазменные информационные панели.

Табло установили на станциях Казанского, Белорусского, Киевского и Горьковского направлений. С их помощью можно узнать о прибытии восьми ближайших электропоездов.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Ранее аналогичные мониторы появились на 22 станциях Ярославского направления.

В феврале в пригородных поездах появился Wi-Fi. Пока сеть работает в поезде №479, курсирующем по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям.

Состав "бросают" на разные маршруты: на нем пассажиры могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.

Как отметили в ЦППК, Wi-Fi появится в других поездах в том случае, если услуга будет востребована среди пассажиров.

Кроме того, в течение года перевозчик планирует модернизировать систему оповещения пассажиров на 40 железнодорожных станциях Москвы и области. Остановки оборудуют новыми, современными громкоговорителями, чтобы пассажиры всегда были в курсе прибытия поездов, изменения в расписании и возможного возникновения чрезвычайной ситуации.

Перед составлением окончательного перечня станций ЦППК проанализирует, где новая система оповещения необходима более всего.

МЖД электрички турникеты станции ЦППК ж/д и вокзалы

