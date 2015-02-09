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9 февраля, 16:09

За год на Московской железной дороге 300 раз пытались украсть шпалы и рельсы

МЖД железные дороги поезда рельсы вандалы чп

Фото: M24.ru

Сотрудники внутренних дел на транспорте в прошедшем году предотвратили 283 случая хищения шпал, стрелочных переводов и болтов на Московской железной дороге. Таким образом, удалось избежать ущерба в размере более 4-х миллионов рублей. Как сообщили M24.ru в пресс-службе МЖД, всего в 2014 году на полигоне московской железной дороги зафиксировано 700 случаев незаконного вмешательства в работу поездов.

Так в прошедшем году 67 раз поезда закидывали камнями, 56 раз вандалы пытались повредить поезда. Злоумышленники 99 раз разобирали железнодорожные пути и нарушали работу средств сигнализации. По факту совершения 295 краж возбуждено 106 уголовных дел. Как отмечает пресс-служба МЖД, нарушители, по большей части –это несовершеннолетние, безработные и лица без определенного места жительства.

Ломают поезда, как уточнили М24.ru в пресс-службе МЖД, чаще всего подростки из хулиганских побуждений. А кражи, как правило, совершают с целью дальнейшей продажи. "Бывают случаи, когда рельсы разбирают ночью. "Там, где есть охрана, нарушения предотвращаются. Но есть малодеятельные неохраняемые участки. Соответственно, там нарушители уходят с добычей", - рассказали в пресс-службе.

"План города": Как борются с вандализмом на транспорте

По данным МЖД, в 2014 году злоумышленники 283 раза пытались своровать шпалы и стрелочные переводы с железнодорожных путей. Но их попытки оказались неудачными. Таким образом, МЖД удалось избежать ущерба в размере более 4 миллионов рублей.

Случаи хулиганства в поездах московского направления – явление нередкое. Напомним, в октябре минувшего года двое молодых устроили погром в электричке Москва-Талдом. Молодые люди разбили стекло машиниста молотками для эвакуации, после чего сбежали. Ущерб от их действий составил 100 тысяч рублей.

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