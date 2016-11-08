Форма поиска по сайту

08 ноября 2016, 15:57

Транспорт

Поезда на Курском направлении МЖД следуют с опозданием

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Поезда на Курском направлении МЖД следуют с опозданием из-за повреждения контактного провода в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

ЧП произошло 8 ноября в 12:16. Водитель за рулем грузовика-манипулятора, пересекая железнодорожный переезд возле станции Столбовая Курского направления МЖД, повредил контактный провод первого главного пути.

Уже в 12:54 поврежденный провод восстановили, однако в пути на 50 минут задержался пригородный поезд №6421 Новоиерусалимская – Серпухов. Также на 20 минут задержан пассажирский поезд №5 Москва – Белгород.

