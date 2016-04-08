МЖД начнет летние ремонтно-путевые работы с 11 апреля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Московская железная дорога с 11 апреля начнет летние ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД. График работ разделен на три этапа: апрель – май, июнь – август и сентябрь – октябрь.

В общей сложности запланировано провести ремонт 503,5 километра пути. 45 процентов этого объема будет выполнено по технологии "закрытый перегон", когда ремонтируемый участок закрывается для движения поездов.

Такой метод позволят повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы. Поезда, следующие на таком участке, перекинут по соседним путям.

Как развивается железная дорога

Самые масштабные работы пройдут на Белорусском направлении на участке Москва – Красное, на Большом кольце МЖД, на Киевском на участке Москва – Суземка и на Казанском направлении на участке Москва – Ряжск – Кустаревка.

Ознакомиться с изменениями можно на вокзалах и остановочных пунктах МЖД и на сайте компании-перевозчика "ЦППК".

Напомним, с 27 марта изменилось расписание электричек на всех направлениях московской железной дороги. Изменения связаны с сезонным увеличением пассажиропотока и переходом ряда стран на летнее время.

В пятницу и выходные дни начали курсировать 26 дополнительных летних поездов.