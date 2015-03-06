На трех направлениях МЖД появятся дополнительные остановки

Фото: M24.ru

На Ярославском, Киевском и Белорусском направлениях Московской железной дороги появятся дополнительные остановки для электричек, сообщает пресс-служба МЖД. Остановки вводятся для того, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров.

Так, с 10 марта на Ярославском направлении назначены остановки в пунктах Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская и "Платформа 43 км" электропоезду № 6338, отправляющемуся из Москвы в Александров в 18.45. Прибывать он будет на 5 минут позже установленного графика.

На пункте Кокошкино Киевского направления в 19.35 будет делать полуминутную остановку электричка №6437, отправляющаяся из Москвы в Нару в 19.07.

На Белорусском направлении изменения коснулись маршрутов трех электричек:

назначена остановка в Отрадном электропоезду Москва – Можайск (№6305) отправлением в 07.01;

на пункте Малые Вяземы в 22.31 будет останавливаться электропоезд, отправляющийся из Москвы в Бородино в 21.40;

назначена остановка в Баковке электропоезду №6217, следующему в Звенигород в 7.48.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.

Напомним, для трех электричек Рижского направления Московской железной дороги с 19 января назначена дополнительная остановка Опалиха. Здесь останавливаются электропоезда, отправляющиеся по рабочим дням с Рижского вокзала Москвы в 7.12 (Москва-Дедовск) и в 8.10 (Москва-Новоиерусалимская), а также поезд Москва-Дедовск отправлением в 7.12 по выходным.

Кроме того, дополнительная остановка на платформе Трехгорка появилась и у трех поездов Белорусского направления МЖД.

С 19 января на Трехгорке делают остановку два утренних электропоезда, следующих в Москву, и один вечерний из столицы.