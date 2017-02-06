Билетные терминалы установят на 11 станциях Ярославского направления МЖД

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Терминалы предварительной продажи билетов установят на 11 станциях Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Всего будет оборудовано 33 терминала. Их устанавливают на тех станциях, где нет касс или не работают билетные автоматы.

В терминале пассажир получает посадочный талон, а оплачивает проезд либо уже в электричке у контролеров, либо на станции назначения. Причем сервисный сбор за оформление билета, который составляет 100 рублей, не взимается.