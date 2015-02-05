МЖД возвращает отмененные электрички

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

МЖД возвращает отмененные ранее электропоезда, которые не вошли в региональные заказы Брянской, Орловской, Курской, Тульской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба железной дороги.

Так, с 6 февраля в Орловско-Курском и Брянском регионах назначены следующие поезда:

№ 6336, 6335 на участке Орел – Малоархангельск;

№ 6323, 6324 на участке Орел – Мценск;

№ 6364, 6363 на участке Верховье – Ливны;

№ 6356, 6358, 6355, 6357 на участке Верховье – Измалково;

№ 7656, 7658, 7655, 7657 на участке Измалково – Пажень;

№ 6905, 6906 на участке Злынка – Новозыбков.

№ 6541 Белев – Сухиничи Узловые;

№ 6542 Сухиничи Узловые – Белев;

№ 6410 Сухиничи Узловые – Белев;

№ 6539 Белев – Сухиничи Узловые.

Помимо этого, на основании запроса "Центральной ППК" в Тульском регионе продлеваются маршруты электропоездов:Также было отозвано и распоряжение об отмене с 16 февраля пригородных поездов на участках Бородино – Гагарин и Можайск – Гагарин.

Кроме того, в ближайшие три-четыре дня будет восстановлено еще более 300 ранее отмененных электричек. Об этом со ссылкой на вице-премьера России Аркадия Дворкович сообщает "Интерфакс".

"Сегодня были восстановлены электрички по 41 направлению в Псковской, Тверской, Челябинской, Московской и Свердловской областях. В ближайшие три-четыре дня будет восстановлено еще 300 ранее отмененных маршрутов", - отметил Дворкович.

Ранее Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. По его словам, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства". Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок.

Напомним, с 1 февраля отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично - в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом остается отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

Отметим, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ. В конце января 2014 президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что корпорация предложила властям регионов, задолжавших РЖД за пригородные пассажирские перевозки, реструктурировать подтвержденные долги. По словам главы РЖД, в 2014 году регионы выплатили компании 8,7 миллиардов рублей вместо положенных 15. Возникновение долга директор РЖД объяснил тем, что стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.