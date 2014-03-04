Движение поездов на участке Черусти-Кривандино полностью восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение поездов на участке Черусти-Кривандино Казанского направления полностью восстановлено после схода вагонов на перегоне, электрички следуют по установленному графику, информирует пресс-служба Московской железной дороги.

Восстановительные работы на этом участке завершены. Вчера вечером для организации движения поездов использовался так называемый вариантный график, позволяющий пропускать составы в оба направления.

"Сегодня в 7.15 было возобновлено движение по первому главному пути по направлению в Москву. С небольшим отклонением от расписания от 9 до 22 минут прибыли сегодня утром в Москву пять пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Напомним, на перегоне Черусти-Кривандино около 17.45 в минувшее воскресенье опрокинулись 17 вагонов, восемь из них были нагружены углем, семь - зерном и в двух цистернах перевозилось дизельное топливо, которое загорелось.

Для тушения пожара были привлечены 36 единиц пожарной техники. Никто не пострадал. Из-за повреждения линий электропроводов пассажирские поезда пущены в объезд. По данным ОАО "РЖД", причиной схода вагонов стал излом боковой рамы тележки.

После происшествия участок Черусти-Кривандино был временно закрыт. Пригородные электрички курсировали по укороченному маршруту от станций Шатура и Куровская до Москвы.