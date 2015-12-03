На Горьковском направлении МЖД поезда идут с увеличенным интервалом

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Ряд пригородных электропоездов Горьковского направления МЖД следует с увеличенным интервалом. Как сообщает пресс-служба РЖД, это связано с попыткой неизвестными похитить кабель.

"Сегодня в 18.06 на перегоне Железнодорожная - Реутово Горьковского направления МЖД неизвестные лица совершили попытку хищения кабеля, отвечающего за работу системы сигнализации, централизации и блокировки. Это привело к включению запрещающего сигнала на четырех светофорах – по два на первом и втором главных путях", – говорится в сообщении.

Благодаря оперативному вмешательству мобильной бригады железнодорожников, работа светофоров была возобновлена в 18.36. Движение поездов во время аварийно-восстановительных работ не останавливалось. При проезде данного участка локомотивные бригады снижали скорость, что позволяло безопасно пропускать составы.

Уточняется, что диспетчерский аппарат МЖД принимает все необходимые меры, чтобы электропоезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика.