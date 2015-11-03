Вандалы разгромили подмосковную электричку

Фото: mzd.rzd.ru

Вандалы разгромили пригородный поезд на Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

1 ноября на Платформе 250 км у пригородного поезда № 6462 Кресты – Москва хулиганы сорвали стоп-краны, после чего принялись разбивать стекла и разрисовывать вагоны граффити.

В результате нападения было разбито 34 салонных стеклопакета, 22 стекла автоматических дверей и повреждено лобовое стекло кабины машиниста. Также группа разрисовала шесть вагонов.

Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. Для продолжения поездки железнодорожники заменили состав.

МЖД сообщила об инциденте сотрудникам полиции. В компании просят свидетелей сообщить всю имеющуюся у них информацию в правоохранительные органы.