Вандалы разгромили подмосковную электричку

Фото: mzd.rzd.ru
Вандалы разгромили пригородный поезд на Большом кольце Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.
1 ноября на Платформе 250 км у пригородного поезда № 6462 Кресты – Москва хулиганы сорвали стоп-краны, после чего принялись разбивать стекла и разрисовывать вагоны граффити.
В результате нападения было разбито 34 салонных стеклопакета, 22 стекла автоматических дверей и повреждено лобовое стекло кабины машиниста. Также группа разрисовала шесть вагонов.
Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался. Для продолжения поездки железнодорожники заменили состав.
МЖД сообщила об инциденте сотрудникам полиции. В компании просят свидетелей сообщить всю имеющуюся у них информацию в правоохранительные органы.
Сайты по теме