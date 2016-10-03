Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2016, 21:09

Транспорт

Грузовой поезд сбил насмерть подростка в Подмосковье

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Грузовой поезд сбил несовершеннолетнего на станции "Софрино" Ярославского направления МЖД, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел около 18:20. Юноша от полученных травм скончался на месте. Сейчас транспортная полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Также СК организовал доследственную проверку по факту гибели неизвестного мужчины на перегоне между станциями Лосиноостровская и Мытищи Ярославского направления МЖД.

Погибшим оказался мужчины без определенного места жительства, на вид 25-30 лет. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Сайты по теме


МЖД следствие гибель поезд СК чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика