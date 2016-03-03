Женщина погибла под колесами электрички на станции Тушино

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Женщина погибла, попав под пригородный электропоезд в районе станции Тушино Рижского направления, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Несчастный случай произошел в 17:14. Женщина переходила пути в неположенном месте перед близко идущим поездом, уточнили в пресс-службе, отметив, что на станции для безопасного перехода железной дороги есть пешеходный мост и тоннель.

В настоящее время несколько пригородных поездов по направлению из Москвы следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Электрички, следующие из Москвы, проезжают станцию Тушино без посадки и высадки пассажиров.