На Горьковском направлении МЖД пустят дополнительные электрички

Фото: ИТАР-ТАСС

Для удобства пассажиров на Горьковском направлении Московской железной дороги в часы пик пустят дополнительно две электрички, информирует пресс-служба ОАО "Центральная ППК".

"В связи с интенсивностью пассажиропотока в часы пик, а также в целях дальнейшего улучшения качества обслуживания пассажиров с 5 октября 2012 года ЦППК инициировало назначение дополнительных пригородных электропоездов 6000-й нумерации на Горьковском направлении МЖД ежедневно в пиковые утренние часы", - уточняется в материале.

В компании пояснили, что дополнительная электричка будет следовать по маршруту Крутое – Москва-пасс Курская отправлением в 4.38 и прибытием в 6.28. Останавливаться поезд не будет на платформах Казанское и Заря.

Второй дополнительный поезд также будет курсировать по маршруту Москва-пасс Курская – Крутое. Время отправления электрички - 5.41, прибытия- 7.26. Останавливаться поезд не будет на платформах Вохна, Кабаново, Казанское и Есино.

Уточнить расписание пригородных поездов пассажиры смогут в билетных кассах на вокзалах и остановочных пунктах Горьковского направления Московской железной дороги.