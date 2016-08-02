Форма поиска по сайту

02 августа 2016, 15:44

Транспорт

На Ярославском направлении МЖД погиб зацепер

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На крыше электрички, следовавшей из Сергиева Посада в Москву, было обнаружено тело подростка, погибшего в результате удара током, сообщает пресс-служба МЖД.

Несчастный случай произошел около станции Хотьково в 14:10 во вторник. На место были вызваны представители органов внутренних дел, МЧС, медики.

До окончания следственных мероприятий движение электропоездов на Ярославском направлении организовано по другому пути. У электричек, следующих за составом, на крыше которого был обнаружен зацепер, отменяются остановки на станции Хотьково, они прибывают в Москву с незначительным опозданием.

МЖД зацеперы Ярославское направление чп гибель подростка

