В выходные изменится расписание электричек Горьковского направления

Фото: M24.ru

В предстоящие выходные на Горьковском направлении МКЖД изменится расписание электричек. Это связано с ремонтно-путевыми работами возле станции Реутово, сообщает пресс-служба МЖД.

Так, с 4 по 5 апреля с 21.05 до 9.00 ремонт пройдут работы на четвертом главном пути станции Реутово. Во время ремонта электрички будут следовать по соседним путям.

При этом на участках Москва – Балашиха, Москва – Электрогорск, Москва – Железнодорожная, Москва – Захарово, Москва – Петушки, Москва – Купавна, Павловский Посад – Электрогорск из расписания выведут несколько пригородных поездов, курсирующих ночью и утром.

Кроме того, некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже установленного графика. Ознакомиться с расписанием можно на вокзалах и платформах МЖД.

Напомним, в первую неделю апреля частично изменится расписание электричек, курсирующих на Ленинградском направлении на участке Москва – Тверь. График движения поездов корректируют в связи с ремонтом.

Так, с 1 по 7 апреля по маршруту Москва – Крюково не будут ходить электрички, которые отправляются из столицы в 9.40, 9.58 и 10.06. Также 1, 2, 4, 5 и 7 апреля отменяются поезда Москва – Крюково, обычно стартующие из Москвы в 13.00 и 13.48.

А в дни Вербного воскресенья (5 апреля) и Пасхи (12 апреля) на девяти пригородных направлениях появятся дополнительные остановки. Их назначат 46 электричкам, следующим на Москву, и 65 поездам из столицы.