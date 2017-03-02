Пригородные электрички будут курсировать по обновленному расписанию 7–9 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Расписание пригородных электричек изменится на Московской железной дороге в период с 7 по 9 марта, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

В предпраздничные и праздничные дни движение электричек будет организовано следующим образом: 7 марта в соответствии с расписанием вторника, 8 марта – с расписанием субботы, а 9 марта – с расписанием четверга.

Например, 8 марта на Киевском направлении будет курсировать вечерний межобластной экспресс сообщением Москва – Калуга-1, который, согласно обычному расписанию, совершает рейсы по пятницам и воскресеньям.

На Горьковском направлении экспрессы, по рабочим дням следующие по маршрутам Орехово-Зуево – Москва, Железнодорожная – Москва, Орехово-Зуево – Железнодорожная, выйдут в рейс 7 марта по привычному графику.

Экспрессы выходного дня на Савеловском направлении сообщением Москва – Дубна и обратно будут курсировать 8 марта.