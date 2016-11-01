Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 20:53

Транспорт

Временные платформы заработают на станции "33 километр" со 2 ноября

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Пригородные электрички на станции "33 километр" Горьковского направления МЖД будут останавливаться у временных деревянных платформ со 2 ноября, сообщается на сайте железной дороги. Временное изменение вводится для пригородных электропоездов по направлению как из Москвы, так и в Москву.

Существующие платформы №№ 1 и 2 закрываются на реконструкцию, которую будет проводить компания-перевозчик ОАО "Центральная ППК".

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции пассажирской инфраструктуры.

Об окончании ремонта и открытии реконструированных пассажирских платформ будет сообщено дополнительно.

