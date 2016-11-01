График движения пригородных электричек изменится в праздничные дни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Расписание движения пригородных электричек изменится с 4 по 7 ноября, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
В связи с празднованием Дня народного единства 3 ноября электрички будут ходить по расписанию четверга, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья.
Из-за переноса выходных дней внесены следующие изменения:
- На Казанском направлении экспресс №7050 Москва – Рязань-2 отправлением в 17:23 будет курсировать 3 ноября. На этот же день назначен №7098, который отправится из Москвы в 18:40. В направлении Рязань 2 – Москва экспресс №7051 назначен на 6 ноября и отправится он в 16:14. На этом участке будут курсировать дополнительные экспрессы: №7084 отправится 4 ноября из Москвы в 9:10, из Рязани на 6 ноября назначен №7085 отправлением в 14:10.
- На Ярославском направлении экспресс №7074 Москва – Александров отправлением в 18:05 будет курсировать все праздничные дни кроме 5 ноября, №7071 Александров – Москва отправлением в 05:53 будет перевозить пассажиров все праздничные дни кроме 6 ноября.
- На Курском направлении экспресс Москва – Тула №7051 останется в графике 3 ноября, с 4 по 6 ноября он выводится из расписания.
- На Савеловском направлении экспрессы Москва – Дубна отправлением в 09:55 и Дубна – Москва отправлением в 12:54 будут курсировать с 4 по 6 ноября.
- На Горьковском направлении из Москвы во Владимир можно уехать 3 ноября на экспрессах №7092 и №7062, 4 ноября – №7094. Вернуться в Москву можно 6 ноября на ускоренном поезде №7091 отправлением из Владимира в 19:23. На 6 ноября также назначен дополнительный экспресс №7075 Владимир – Москва отправлением в 16:15.
- На Киевском направлении 3 и 6 ноября будут курсировать поезда №7087/7088 Москва – Калуга-1 и в обратном направлении №7097/7098.