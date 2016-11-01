График движения пригородных электричек изменится в праздничные дни

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Расписание движения пригородных электричек изменится с 4 по 7 ноября, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В связи с празднованием Дня народного единства 3 ноября электрички будут ходить по расписанию четверга, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья.

Из-за переноса выходных дней внесены следующие изменения: