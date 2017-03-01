Электрички на Белорусском направлении МЖД получат новые остановки с 5 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Три электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги начнут делать дополнительные остановки с 5 марта, сообщает пресс-служба магистрали. Кроме того, планируется продлить маршрут вечернему поезду из Москвы и назначить дополнительный поезд из Подмосковья.

По утрам в будничные часы пик на Белорусском направлении начнет курсировать пригородный поезд № 6770 Дорохово – Москва. Он будет отправляться из области в 5:46 и прибывать на Белорусский вокзал в 7:26. Маршрут электрички Лобня – Можайск, связывающей Савеловское направление с Белорусским, продлят до станции "Бородино". Время отправления электропоезда из Лобни останется прежним – 16:37, а в Бородино состав будет прибывать в 19:42. В обратном направлении электричка станет отправляться в 19:58.

Дневная электричка от Белорусского вокзала до Можайска № 6235, отправляющаяся в 13:55, будет делать дополнительные остановки на платформах "Пионерская" и "Здравница". Поезд № 6243 до Бородино отправлением в 15:26 получит дополнительную остановку на "Тестовской", а вечерний поезд № 6716 Кубинка – Москва – на платформах "Здравница" и "Дачное".