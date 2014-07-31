Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

31 июля 2014, 09:55

Сенатор просит МВД проверить медучреждения после аферы в Москве

МВД следствие проверки сенаторы

Фото: ИТАР-ТАСС

Член Совета Федерации Антон Беляков попросил МВД России провести выборочные проверки медучреждений для выявления возможных мошеннических схем при предоставлении сведений о расходовании бюджетных средств в Фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующий запрос направлен в адрес главы ведомства Владимира Колокольцева, сообщает ИТАР-ТАСС.

Поводом для обращения к министру стала информация о выявлении полицейскими многомиллионной аферы с амбулаторными картами и медицинским страхованием в Диагностическом центре №3 в Москве.

"Хищение денежных средств осуществлялось путем систематического внесения заведомо ложных сведений об оказанных медицинских услугах в карты амбулаторных больных, а также в иные учетные медицинские документы. Граждане якобы письменно обращались за оказанием врачебной помощи в отделение профилактики учреждения, где им оказывали широкий спектр медицинских услуг - прием врачей-специалистов, проведение исследований и дорогостоящих анализов. В действительности подобные исследования не проводились", - отмечает Беляков в своем письме

Ссылки по теме

Он отмечает, что информация о якобы оказанных услугах впоследствии направлялась в территориальное отделение ФОМС Москвы, откуда на расчетный счет центра переводились деньги. Затем этим суммы начислялись в виде премий сотрудникам, участвовавшим в незаконной деятельности.

По мнению сенатора, подобная схема могла быть использована и в иных учреждениях здравоохранения, поэтому и просит министра рассмотреть возможность проведения выборочных проверок медучреждения в субъектах РФ.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать