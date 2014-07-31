Сенатор просит МВД проверить медучреждения после аферы в Москве

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Член Совета Федерации Антон Беляков попросил МВД России провести выборочные проверки медучреждений для выявления возможных мошеннических схем при предоставлении сведений о расходовании бюджетных средств в Фонд обязательного медицинского страхования. Соответствующий запрос направлен в адрес главы ведомства Владимира Колокольцева, сообщает ИТАР-ТАСС.

Поводом для обращения к министру стала информация о выявлении полицейскими многомиллионной аферы с амбулаторными картами и медицинским страхованием в Диагностическом центре №3 в Москве.

"Хищение денежных средств осуществлялось путем систематического внесения заведомо ложных сведений об оказанных медицинских услугах в карты амбулаторных больных, а также в иные учетные медицинские документы. Граждане якобы письменно обращались за оказанием врачебной помощи в отделение профилактики учреждения, где им оказывали широкий спектр медицинских услуг - прием врачей-специалистов, проведение исследований и дорогостоящих анализов. В действительности подобные исследования не проводились", - отмечает Беляков в своем письме

Он отмечает, что информация о якобы оказанных услугах впоследствии направлялась в территориальное отделение ФОМС Москвы, откуда на расчетный счет центра переводились деньги. Затем этим суммы начислялись в виде премий сотрудникам, участвовавшим в незаконной деятельности.

По мнению сенатора, подобная схема могла быть использована и в иных учреждениях здравоохранения, поэтому и просит министра рассмотреть возможность проведения выборочных проверок медучреждения в субъектах РФ.