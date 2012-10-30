Якунин снял с должностей начальников ОВД двух районов Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин освободил от должностей начальников отделов внутренних дел районов Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино. Еще несколько руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Аттестационная комиссия примет решение о целесообразности дальнейшего пребывания указанных руководителей на службе в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Во вторник в столичном главке МВД состоялось совещание по вопросу служебной дисциплины в подразделениях московской полиции.

По словам Якунина, особое беспокойство вызывает дисциплина личного состава. "Продолжаются случаи правонарушений, связанных с несоблюдением сотрудниками ПДД. Нельзя не понимать, что эти факты вызывают широкий общественный резонанс, подрывают авторитет сотрудников органов внутренних дел", - заявил Якунин.

В ходе совещания он подверг жесткой критике руководителей окружных подразделений и районных отделов полиции из-за нарушения дисциплины и ненадлежащего выполнения служебных обязанностей их подчинёнными.