Введение понятия "уголовный проступок" освободит страну от зеков – ОП

Фото: ИТАР-ТАСС

В Общественной палате считают предложение главы МВД России по введению в законодательство понятия "уголовный проступок" разумным, так как это позволит людям реабилитироваться, а государству - не плодить "армию заключенных".

Новая инициатива означает, что кража батона хлеба, например, в правовом смысле не будет рассматриваться в одном ряду с преступлениями против жизни и здоровья граждан или общественной безопасности.

"Это значит, что у людей, однократно совершивших подобные деяния, будут более реальные шансы реабилитироваться и не попасть в места лишения свободы", - считает член Общественной палаты Дмитрий Галочкин.

По его мнению, у государства появится возможность без надобности "не плодить армию заключенных и не тратить избыточные средства на расследование малозначительных преступлений", сообщает пресс-служба ОП.

Схема расследования административного правонарушения сейчас следующая: МВД (дознание) - суд. Во время уголовного разбирательства подключается следствие, прокуратура, а в случае обвинительного приговора возникают дополнительные расходы на конвоирование, охрану и содержание осужденного.

Галочкин уверен, что после введения понятия "уголовный проступок" в законодательство можно будет расширить практику применения альтернативных способов наказания, не связанных с лишением свободы.

Напомним, ранее глава МВД Владимир Колокольцев предложил рассмотреть вопрос по введению понятия "уголовного проступка" и наказывать, например, за кражу колбасы в административном, а не в уголовном порядке. Он отметил, что в некоторых европейских странах, если ущерб от кражи меньше 500 евро, то уголовные дела не возбуждаются, так как в этих случаях стоимость расследования превышает стоимость украденного.