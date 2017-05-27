МВД: задержанный в центре Москвы ребенок признался в попрошайничестве

Задержанный 26 мая в центре Москвы мальчик занимался попрошайничеством, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вечером 26 мая полицейские задержали 10-летнего мальчика на Воздвиженке. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей.

Фото: кадр с телеканала "Москва 24"

Когда мальчика сажали в служебный автомобиль, к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика. Женщина попросила передать ей несовершеннолетнего. В полиции отметили, что это являлось бы прямым нарушением закона.

Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

Около 22:00 часов 26 мая мальчика передали отцу, прибывшему в отдел полиции. В отношении отца ребенка составили протокол об административном правонарушении – о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

В случившемся пообещала разобраться уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

МВД ранее сообщило, что проведет проверку случившегося. ГСУ СК по Москве также начало проверку по факту произошедшего.