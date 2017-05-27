Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая 2017, 14:40

Безопасность

МВД: задержанный в центре Москвы ребенок признался в попрошайничестве

Задержанный 26 мая в центре Москвы мальчик занимался попрошайничеством, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Вечером 26 мая полицейские задержали 10-летнего мальчика на Воздвиженке. Ребенок пояснил, как его зовут, а также что он занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей.

Фото: кадр с телеканала "Москва 24"

Когда мальчика сажали в служебный автомобиль, к сотрудникам полиции подошла женщина, представившаяся соседкой мальчика. Женщина попросила передать ей несовершеннолетнего. В полиции отметили, что это являлось бы прямым нарушением закона.

Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона.

Около 22:00 часов 26 мая мальчика передали отцу, прибывшему в отдел полиции. В отношении отца ребенка составили протокол об административном правонарушении – о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

В случившемся пообещала разобраться уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

МВД ранее сообщило, что проведет проверку случившегося. ГСУ СК по Москве также начало проверку по факту произошедшего.

МВД полиция следствие проверка стихи задержание мальчик

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика