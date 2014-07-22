В аварии на МКАД с участием полицейского пострадал мотоциклист

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В минувший понедельник в результате ДТП на 94-м километре МКАД с участием полицейского пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Как уточняется, в 09:30 на 94-м километре Московской кольцевой автодороге командир отделения роты ППСП ОМВД России по Шаховскому району, управляя личной машиной Chery, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Yamaha R6.

Отмечается, что в результате аварии водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудник полиции управлял автомашиной в трезвом состоянии в неслужебное время.

По данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.