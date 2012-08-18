В столице задержан сержант полиции с килограммом кокаина

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В Москве возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, у которого были изъяты наркотики общей массой в один килограмм. Сотрудник МВД подозревается в приготовлении к сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Задержание произошло днем 17 августа рядом с домом по улице Бочкова в Северо-восточном округе Москвы. При личном досмотре у дежурного по режиму и эвакуации несовершеннолетних старшего сержанта полиции Игоря Проскудина были обнаружены и изъяты три свертка с кокаином общей массой около одного килограмма, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В субботу по ходатайству следствия суд постановил заключить подозреваемого под стражу.

Следственными органами столичного управления Следственного комитета в отношении Проскудина возбуждено уголовное дело статье УК "Приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере".

Как отмечает РИА Новости, на момент задержания сержант полиции был в гражданской одежде и не при исполнении служебных обязанностей. По данным агентства, Проскудин уже уволен из органов внутренних дел.

Кроме того, в связи с инцидентом начата проверка, по результатам которой его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.