Зампред ВЭБ Анатолий Балло вновь стал обвиняемым

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Следственный департамент МВД отменил постановление о снятии обвинений с заместителя председателя «Внешэкономбанка» Анатолия Балло.

«Руководство Следственного департамента МВД России, рассмотрев материалы уголовного дела, посчитало преждевременным вынесение постановления о снятии обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, с первого заместителя «Внешэкономбанка» Анатолия Балло», - сообщает пресс-служба МВД РФ.

То же касается и снятия обвинений с бывшего генерального директора инвестиционного фонда «Евразийский» Александра Лагутина и учредителя инвестиционного фонда «Евразийский» Станислава Светлицкого.

Следственный департамент отменил вынесенное ранее постановление. Как отмечают в министерстве, такое решение было принято в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных следственных действий.

Как напоминает РИА Новости, Балло подозревают в хищении крупных денежных сумм. По версии следствия, 24 сентября 2008 года финансист вместе с соучастниками похитил 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.