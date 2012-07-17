Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17 июля 2012, 17:13

Зампред ВЭБ Анатолий Балло вновь стал обвиняемым

МВД суды Анатолий Балло ВЭБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный департамент МВД отменил постановление о снятии обвинений с заместителя председателя «Внешэкономбанка» Анатолия Балло.

«Руководство Следственного департамента МВД России, рассмотрев материалы уголовного дела, посчитало преждевременным вынесение постановления о снятии обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, с первого заместителя «Внешэкономбанка» Анатолия Балло», - сообщает пресс-служба МВД РФ.

То же касается и снятия обвинений с бывшего генерального директора инвестиционного фонда «Евразийский» Александра Лагутина и учредителя инвестиционного фонда «Евразийский» Станислава Светлицкого.

Следственный департамент отменил вынесенное ранее постановление. Как отмечают в министерстве, такое решение было принято в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных следственных действий.

Как напоминает РИА Новости, Балло подозревают в хищении крупных денежных сумм. По версии следствия, 24 сентября 2008 года финансист вместе с соучастниками похитил 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». Похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать