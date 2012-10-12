Безопасность на выборах в Подмосковье обеспечат 2,8 тысячи полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

Охрану общественного порядка в день выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области будут обеспечивать 2 тысячи 763 сотрудника полиции.

Все избирательные участки обеспечены ручными либо стационарными металлодетекторами. Видеонаблюдение будет осуществляться на 442 избирательных участках из 452, сообщает пресс-служба МВД.

Все места голосования обследованы на предмет технической укрепленности и антитеррористической защищенности.

В воскресенье, 14 октября, пройдут выборы в органы местного самоуправления 18 муниципальных образований Московской области, в том числе таких крупных, как Химки, Мытищи, Сергиев Посад и др.

По мнению председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданова, выборы будут прозрачными, несмотря на то, что ситуация в с выборами непростая - на должность глав муниципальных образований в общей сложности было зарегистрировано 110 кандидатов. Это привело к тому, что в Химках на пост мэра претендуют 16 кандидатов, в Воскресенске – 14, рекорд удерживает город Пушкино, где градоначальником хотят стать более 20 человек.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единый день голосования. Согласно закону, все последующие выборы будут проходить в сентябре, однако нынешние выборы было решено провести в октябре, так как закон вступит в силу только с 1 ноября 2012 года.