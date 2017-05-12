МВД подтвердило хакерскую атаку на компьютеры сотрудников

Компьютеры сотрудников МВД РФ подверглись вирусной атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, всего вредоносным программным обеспечением заразились около тысячи устройств. Речь идет о компьютерах, работающих на операционной системе Windows.

Доля зараженных устройств составляет менее одного процента.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что хакеры заблокировали компьютеры МВД и СК. Вирус, распространенный преступниками шифровал данные на жестких дисках. Программа также блокировала экраны машин. В СК информацию об атаке опровергли.