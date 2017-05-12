Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 22:54

Безопасность

МВД подтвердило хакерскую атаку на компьютеры сотрудников

Компьютеры сотрудников МВД РФ подверглись вирусной атаке, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По ее словам, всего вредоносным программным обеспечением заразились около тысячи устройств. Речь идет о компьютерах, работающих на операционной системе Windows.

Доля зараженных устройств составляет менее одного процента.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что хакеры заблокировали компьютеры МВД и СК. Вирус, распространенный преступниками шифровал данные на жестких дисках. Программа также блокировала экраны машин. В СК информацию об атаке опровергли.

МВД хакеры чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика