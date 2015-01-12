Отставной полковник МВД ранил ножом судью в Электростали

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Отставной полковник МВД ранил ножом федерального судью в подмосковной Электростали. Злоумышленник задержан, в настоящее время выясняются мотивы, которые заставили его совершить преступление, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Первомайская. Свидетелями преступления стали сотрудники управления вневедомственной охраны МВД по Московской области. Правоохранители сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, затем открыли огонь на поражение.

Полковник с огнестрельным ранением был доставлен в местную больницу. Туда же отвезли пострадавшую судью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ведется следствие.

Напомним, что в декабре прошлого года суд в Кемеровской области оштрафовал автомобилиста, который угрожал судье за обвинительный приговор. Мужчину лишили прав за отказ от медосвидетельствования, апелляционную жалобу водителя суд не удовлетворил.

Несколько дней спустя автомобилист увидел судью в одном из ресторанов, начал оскорблять его, а потом и вовсе угрожал убийством. Суд приговорил его к штрафу в 180 тысяч рублей.