Москвичи заплатили 818 млн рублей налога от сдачи квартир

В этом году от аренды квартир в столичный бюджет поступило 818 млн рублей налоговых отчислений. С 2012 по 2015 года сумма выросла в полтора раза. Об этом в интервью m24.ru сообщила руководитель УФСН России по Москве Марина Третьякова.

По словам главы ведомства, в этом году выдано 2146 патентов на сдачу квартир, что на 23% больше, чем в 2014 году. "Начисления по этим патентам возросли с 117,6 млн рублей до 221,5 млн рублей", – уточнила Третьякова.

Увеличить налоговые сборы стало возможным благодаря совместной работе над этим вопросом налоговых органов с правительством Москвы и столичной полицией. "Информация о сдаваемом жилье поступает к нам от территориальных органов МВД и самих граждан. Получив сведения, мы проверяем квартиру", – рассказала руководитель УФМС по Москве m24.ru.

В начале ноября этого года мэр Москвы Сергей Собянин предложил снизить стоимость патента для тех, кто сдает в аренду небольшие квартиры. Так, патенты за жилые помещения в пределах МКАД (кроме ЦАО) площадью до 50 квадратных метров будут снижены с 2,5 тысячи до 1,5 тысячи рублей в месяц, а площадью от 50 до 75 квадратных метров – с 5 до 3 тысяч рублей.

Между тем, стоимость аренды квартир в Москве осенью упала до рекордно низких показателей. По данным риэлторов, цены начинаются от 20 тысяч рублей. Основная причина снижения цены – резко упавший спрос. Эксперты уверены, что ситуация будет сохраняться до конца года.

Полный текст интервью с Мариной Третьяковой читайте здесь

Светлана Казанцева, Марина Курганская