10 февраля 2017, 18:17

Безопасность

Пьяный мужчина напал на офис одной из компаний в Балашихе

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Подмосковная полиция задержала 55-летнего жителя Балашихи, который совершил разбойное нападение на офис одной из организаций, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Инцидент произошел 9 февраля в одном из домов микрорайона Гагарина в Балашихе. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина выстрелил из пистолета и стал требовать денег.

Нападавшего задержали и доставили в местное отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчине грозит заключение на срок до 10 лет.

МВД следствие разбой Балашиха

