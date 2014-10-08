О чем пишут СМИ: налог на недвижимость, европротокол и работа теплоходов

Фото: M24.ru

Пенсионеры, герои и скульпторы смогут не платить налог за квартиру и дачу

Налог за дом или квартиру россияне теперь будут платить по новой схеме: его рассчитают не по инвентаризационной стоимости недвижимости, а по кадастровой. Но часть граждан может и не почувствовать роста налоговой нагрузки, ведь законом предусмотрено большое количество льгот, пишет в среду "Российская газета".

Платить обновленный налог на имущество физлиц должны будут все собственники жилья. При этом гаражи и машино-места тоже попадают под сбор. Окончательные ставки установят муниципалитеты, но они будут ограничены рамками федерального закона - от 0,1 до 2 процентов.

Опубликован документ об упрощенном оформлении аварий

"Российская газета" публикует документ для водителей четырех регионов, попавших в эксперимент с Европротоколом - упрощенным оформлением аварии без вызова ГАИ. С 1 октября вступил в силу очередной пакет изменений в закон об ОСАГО. Документ, в частности, увеличивает до 400 тысяч рублей лимит выплат при оформлении мелких ДТП без участия гаишников по Европротоколу в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Но для того, чтобы получить право на повышенную выплату, водитель должен предоставить страховщикам в течение пяти дней после аварии данные фото- и видеосъемки машины и повреждений, а также данные спутниковой навигации.

МВД хотят запретить оказывать коммерческие услуги

Во вторник в Госдуму был внесен законопроект, который лишает полицию права осуществлять охрану имущества и объектов на договорной основе, сообщает "Российская газета". По мнению авторов документа, нормы закона "О полиции" существенно и необоснованно расширили полномочия полиции.

"Как только полиция начинает получать доход за свою деятельность, она теряет свою роль как органа исполнительной власти, а тем более правоохранительного органа", - полагают депутаты.

Работу теплоходов на Москве-реке решено продлить

В связи с грядущим потеплением в столице решено продлить работу туристических теплоходов, сообщает "Московский комсомолец". С наступлением осени желающих прокатиться на теплоходе по Москве-реке значительно поубавилось, поэтому сейчас теплоходы курсируют только по центральной части Москвы-реки от Киевского причала (возле метро "Киевская") до Новоспасского моста. Другие маршруты, в частности от парка "Коломенское" и в районе Северного речного вокзала, уже закрыты.

Судя по прогнозам синоптиков, в Москву на выходные вновь придет потепление. Так что теплоходы будут катать туристов до середины октября, а возможно, и дольше.

У недостроенного океанариума на Поклонной горе появился новый владелец

Московский арбитраж удовлетворил иск компании "Петрокарго-плюс" к "Марин гарденс" об обращении взыскания на права аренды земельного участка и объекта незавершенного строительства на улице Братьев Фонченко на Поклонной горе, пишет газета "Ведомости".

"Марин гарденс" задолжала АМТ-банку около 272 миллионов рублей, а "Петрокарго-плюс" выкупила эти долговые обязательства получив таким образом и права за заложенное по кредитам имущество. Напомним, что на участке площадью четыре гектара планировалось построить 180 тысяч квадратных метров недвижимости. Помимо океанариума, который должен был состоять из 55 экспозиций с 6000 живых организмов, здесь должны были построить гостинично-апартаментный комплекс.