На Болотной площади проходит митинг оппозиции

Фото: Москва 24

Митинг на Болотной площади начался в 19.10 с минуты молчания. Участники акции держат плакаты с требованиями освободить политзаключенных и фигурантов "болотного дела", сообщает телеканал "Москва 24".

По состоянию на 19.30 участие в митинге принимают около 7 тысяч человек, включая около 300 представителей СМИ. Полиция открыла часть сквера, отгороженного ранее, для того, чтобы люди смогли подойти ближе к сцене, чтобы лучше слышать выступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Проход на мероприятие осуществляется через 30 рамок металлодетекторов.

Как сообщалось ранее, стационарные рамки установлены со стороны Кадашевской и Болотной набережных (3 рамки); от Лужкова моста до сквера Болотной площади (15 рамок); от Малого Москворецкого моста до дома №10 по Болотной улице (2 рамки); от сквера Болотной площади до дома № 18Б по Болотной улице (10 рамок).

Правопорядок и безопасность граждан в центре города обеспечивают около 5 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников. Кроме того, над площадью для обеспечения безопасности дежурит вертолет. Митинг продлится до 21.30.