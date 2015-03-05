МВД предлагает убрать своих сотрудников из зон досмотра пассажиров

Фото: M24.ru/Александр Авилов

МВД подготовило законопроект, убирающий полицейских из зон досмотра пассажиров в аэропортах, соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

Согласно тексту поправок, в настоящее время правоохранители выполняют несвойственные им функции, принимая участие в предполетном досмотре пассажиров. По мнению авторов проекта закона, делать это должны только сотрудники служб транспортной безопасности.

Как отмечается в документе, такой казус случился из-за несоответствия Воздушного кодекса и закона "О полиции". В то же время, согласно последнему закону, полиция обязана отреагировать только тогда, когда сотрудник службы безопасности уведомит ее о запрещенных предметах или веществах в багаже.

Сейчас сотрудники полиции обязаны присутствовать при проведении досмотров, что, как утверждают авторы, приводит к отвлечению и рассеиванию сил полиции, а также размывает ответственность в случае неудовлетворительного проведения досмотра.