"РГ": Потерянные вещи и документы будут хранить в полиции 30 суток

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев определил, как обеспечить сохранность и возврат владельцам найденных и сданных в полицию документов, вещей, кладов, ценностей и другого имущества.

Приказ министра публикует "Российская газета".

Согласно документу, хранить найденное в полиции будут в течение месяца в специальных помещениях, причем для документов полагаются сейфы. Отвечать за сохранность будет замруководителя территориального органа, курирующий вопросы тылового обеспечения.

Если вещи требуют особых условий хранения, которые полиция обеспечить не может, то их передадут в соответствующие специализированные организации или государственные органы. Найденные и сданные деньги вносятся на лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение территориального органа МВД.

Невостребованные документы по истечении 30 дней подлежат пересылке в организацию, которая эти документы выдала (речь идет о российских документах). Если же в полицию попадает клад, то его будут хранить столько времени, сколько потребуется экспертам для определения, относится ли он к памятникам истории или культуры.

Стоит напомнить о порядке получения вещей, потерянных в транспорте. В этом случае водитель сдает находку на конечной станции, после чего составляется акт приемки. Далее потеря доставляется курьером на склад забытых вещей, где хранится в течение полугода.

Если утеряны деньги, то они изымаются и сдаются в кассу Мосгортранса. Для возврата вещей и ценностей владельцу необходимо написать заявление.