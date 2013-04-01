Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 апреля 2013, 18:05

Безопасность

Начальник тыла ОВД "Хорошево-Мневники" уволен после переаттестации

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе проведения внеочередной аттестации личного состава ОВД России по району Хорошево-Мневники был уволен начальник тыла данного отделения. Причины увольнения не называются.

В отношении еще двух сотрудников отделения принято решение о несоответствии занимаемым должностям.

В целях объективной и всесторонней оценки работы полицейских было проведено изучение мнения жителей района. Весь личный состав отдела был проверен по линии службы собственной безопасности и по базе нарушений ПДД. Кроме того, каждый аттестуемый прошел проверку на алкогольную и наркотическую зависимость.

Всего с 20 февраля по 27 марта комиссией Главного управления МВД было аттестовано 125 сотрудников отделения Хорошево-Мневники.

Напомним, проверка отделения была инициирована после убийства, совершенного полицейскими. По данным следствия, в сентябре прошлого года трое теперь уже бывших полицейских ОВД и стажер-инспектор ГИБДД убили уроженца Азербайджана, чтобы завладеть его иномаркой. Сначала стражи порядка вымогали деньги у родственников похищенного, а затем вывезли его за пределы Москвы и убили, нанеся более 70 ударов ножом.

