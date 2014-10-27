МВД введет "электронную очередь" на оформление оружия

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Полиция ускорит процесс выдачи лицензий на оружие. 10 окружных подразделений Москвы по лицензионно-разрешительной работе в этом году оснастят системами электронной очереди. Об этом М24.ru рассказал начальник отдела в департаменте информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Михаил Прохоров.

Сегодня документы на получение лицензии можно подать через портал госуслуг. Записаться на получение самой лицензии до конца года можно будет через специальные терминалы. Там будет действовать как запись в порядке "живой" очереди, так и на несколько дней вперед.

По словам Прохорова, терминалы будут типовыми. Пока терминалы электронной очереди, в основном, действуют в подразделениях ГАИ, отвечающих за регистрацию авто. "Сейчас электронными очередями оснащены около 110 подразделений МВД по всей России, в основном это ГАИ. В 2014 году новые терминалы установят в порядка 60 подразделений, в том числе в восьми отделениях ГАИ в Московской области, а также в Крыму", - отметил Михаил Прохоров.

Все подразделения МВД, предоставляющие госуслуги, с посещаемостью более 50 человек в день, будут оснащены системой электронных очередей до конца 2016 года.

История вопроса Напомним, чтобы получить лицензию на огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть травматику или газовое оружие, нужно предъявить медицинскую справку, выписки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Также нужен документ от участкового о том, что оружие будет храниться в сейфе или обитом железом ящике, куда будет исключен доступ третьих лиц. С 2011 года к обязательным документам прибавилась справка о прохождении курсов по безопасному обращению с оружием. По словам руководителя движения "Право на оружие" Марии Бутиной, обучение, включающее теорию и практику, проводят частные центры, сертифицированные МВД, по программе министерства образования. Оно, как правило, занимает два дня и стоит от 6,5 тысяч рублей. Для получения лицензии на охотничьи ружья, дополнительно нужна копия охотничьего билета. Через пять лет владения ружьем собственник имеет право ходатайствовать о получении винтовки. Документы необходимо принести в лицензионно-разрешительный отдел МВД или отправить их сканированные копии через портал госуслуг. Получать лицензию, однако, нужно лично. Она выдается на пять лет, после чего ее необходимо продлить. "Также лицензированию подлежит спортивное оружие, однако покупать его имеют право только юридические лица, например, стрелковые клубы", - сказала Бутина.



Мария Бутина отметила, что при подаче документов на лицензию москвичи сегодня испытывают большие неудобства. "Каждый год количество владельцев оружия увеличивается на 10-15%, и нагрузка на лицензионно-разрешительные отделы возрастает, - пояснила она. - А на фоне общего сокращения штата сотрудников МВД, люди сталкиваются с большими очередями. Стоять в очереди приходится и при получении лицензии, и при ее продлении. Многие не выдерживают, разворачиваются и уходят. Однако владение оружия с просроченной лицензией - это административное правонарушение".

По словам Бутиной, среднестатистический владелец оружия – человек законопослушный, мужчина, представитель среднего класса, часто семейный, имеющий бизнес или стабильную работу. "Пойти таким людям навстречу, поставив терминалы электронной очереди – это правильный шаг", - уверена эксперт.

По словам председателя Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности и члена Общественной палаты Дмитрия Галочкина, не во всех московских лицензионно-разрешительных отделах гигантские очереди. "Но система электронной очереди, так же, как и возможность подать документы через портал госуслуг, упорядочит эту работу, сделает общение граждан с полицией более комфортным", - считает он.

По данным движения "Право на оружие", на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы в Москве состоит 515 827 владельцев гражданского оружия, из них более 239 тысячи - владельцы оружия самообороны.

Марина Курганская, Светлана Кондратьева