МВД предлагает ввести временные права для начинающих водителей

Общественный совет при МВД предложил ограничить в правах начинающих водителей автомобилей. Для автомобилистов могут ввести временное водительское удостоверение, которое будет выдаваться сдавшим экзамен на вождение.

Полноценные права в таком случае водитель сможет получить после достижения четырехлетнего водительского стажа.

"Поскольку такие предложения прозвучали, мы их еще раз повторно проработаем, более того, повод для этого есть", - отметил Владимир Кузин.

Как заявил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин, подобная мера действовала в СССР в конце 1980-х годов. Тогда после экзамена выдавались права на два года - так называемые временные водительские удостоверения. На их обладателей накладывались ограничения по скоростному режиму и по передвижению в ночное время. Кроме того, начинающие автомобилисты могли управлять машиной только в присутствии опытного водителя.

Однако в 1991 году данная норма была отменена из-за сложности контроля этих правил.