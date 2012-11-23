Полицейские закрыли нелегальное производство в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции остановили деятельность крупного нелегального производства по изготовлению контрафактной одежды, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел России.

Работа шла круглосуточно в 26 цехах в промышленной зоне Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Шили одежду 600 нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые там же и проживали в антисанитарных условиях.

Полицейские не нашли документов ни на право обладания зданием, ни на организацию производства, ни подтверждения законного пребывания мигрантов.

Все в цехах нашли более 500 швейных и покрасочных станков, а на складах – более шести тысяч единиц готовой одежды. Товар сбывался в различных регионах России под марками известных торговых фирм.

Вещи отправлены на экспертизу, полиция ищет организаторов незаконного производства.