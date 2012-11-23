Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября 2012, 10:54

Безопасность

Полицейские закрыли нелегальное производство в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции остановили деятельность крупного нелегального производства по изготовлению контрафактной одежды, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел России.

Работа шла круглосуточно в 26 цехах в промышленной зоне Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Шили одежду 600 нелегальных мигрантов из Вьетнама, которые там же и проживали в антисанитарных условиях.

Полицейские не нашли документов ни на право обладания зданием, ни на организацию производства, ни подтверждения законного пребывания мигрантов.

Все в цехах нашли более 500 швейных и покрасочных станков, а на складах – более шести тысяч единиц готовой одежды. Товар сбывался в различных регионах России под марками известных торговых фирм.

Вещи отправлены на экспертизу, полиция ищет организаторов незаконного производства.

Ссылки по теме


МВД РФ нелегальные мигранты нелегальное производство контрафакты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика