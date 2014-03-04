Минкульт принял решение о создании музея отца и сына Мельниковых

Фото: muar.ru

Министерство культуры России постановило создать Государственный музей Мельниковых - архитектора Константина и его сына Виктора. Согласно изданному приказу, новое культурное учреждение станет филиалом Музея архитектуры имени Щусева, сообщает 4 марта пресс-служба Минкульта.

Новый музей позволит не только познакомить зрителей с культурным наследием архитектора Константина Мельникова, но и сохранить его дом, расположенный в Кривоарбатском переулке. "Мы действуем строго в рамках исполнения завещания сына великого архитектора - Виктора Мельникова. Решение Минкультуры России - лишь первый шаг в длительной и кропотливой работе по созданию музея", - говорит заместитель Министра культуры Российской Федерации Елена Миловзорова.

Согласно завещанию Виктора, экспонаты музея должны располагаться не в самом доме, а в отдельном помещении, расположенном неподалеку. Выставочный зал и хранилище коллекций было решено создать на Воздвиженке. Дом Мельниковых же будет отреставрирован, а после открыт для экскурсий.

Постоянную экспозицию Музея Мельниковых сформируют пятьсот предметов из фондов МУАРа, среди которых – макеты, графика, фотографии и многое другое. Зрители смогут увидеть, в том числе, и фрагмент уникальной мембранной конструкции Дома Мельникова, который сохранился в ходе реставрации в 1990-х годах. Позже экспозицию пополнят произведения из творческого архива, который, согласно завещанию Виктора Мельникова, отошел государству. Сыну архитектора в музее будет посвящен отдельный выставочный раздел.

"Учреждение Музея Константина и Виктора Мельниковых позволяет развязать узел правовых вопросов, связанных с передачей Российской Федерации завещанного ей творческого наследия Константина и Виктора Мельниковых, дома-мастерской в Кривоарбатском переулке с мемориальной обстановкой. В настоящее время Музею архитектуры передана в оперативное управление половина в праве собственности на Дом Мельникова", - рассказала директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина.