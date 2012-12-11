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СМИ

11 декабря 2012, 16:27

"MTV Россия" заменит канал о любви

MTV Николай Картозия Проф-Медиа ТВ сми

Президент холдинга "Проф-Медиа ТВ" Николай Картозия в интервью изданию "КоммерсантЪ" рассказал о закрытии канала "MTV Россия". Его место займет новый информационно-развлекательный канал "Пятница", главной концепцией которого станет любовь.

"Действительно, с 1 июня на частоте, где вещает "MTV Россия", начнет работу новый молодежно-информационно-развлекательный канал "Пятница". Почему мы пришли к такому решению?.. К тому моменту, когда я возглавил холдинг, "MTV Россия" уже не был тем музыкальным каналом, который мы когда-то любили… Мы больше не можем быть музыкальным каналом по простой причине: конкуренция с интернетом в развлекательно-музыкальном жанре такова, что зрительское смотрение падает катастрофически. Именно у музыкальных клипов падает. И поэтому МTV как музыкальный телеканал, к сожалению, уже неэффективен. А продавать под всемирно известным брендом музыкального канала иные жанры – это, знаете, вводить в заблуждение зрителя", – сказал Картозия.

По словам главы "Проф-Медиа ТВ", аудитория нового канала станет шире подростковой.

"Я хочу выстроить канал на другом виде топлива. На этом виде топлива можно ехать дальше и счастливее. Это топливо называется "любовь". Можно сколько угодно смеяться над формулой Джона Леннона "аll you need is love", но вся верстка "Пятницы" – это all about love. Мы представляем эмоциональное убежище телезрителю в тот момент, когда он в этом нуждается", – отметил Картозия.

По его словам, на "Пятнице" будут юмор, приключения, развлекательно-познавательные проекты, ток-шоу, информационные передачи и сериалы.

Отметим, что о скором прекращении работы канала "MTV Россия" стало известно еще на прошлой неделе.

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