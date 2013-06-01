1 июня на частоте "MTV Россия" начал вещание телеканал "Пятница!"

Президент холдинга "ПрофМедиа ТВ" Николай Картозия. Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь с 30 на 31 мая телеканал MTV прекратил свое вещание, и с 1 июня на его частоте начал работать канал "Пятница!". Официальная страница канала mtv.ru будет перезапущена также 1 июня. Официальный сайт канала, равно как и страницы Facebook и Twitter оказались пустыми. А страницы "Вконтакте", Google+ и Youtube стали страницами нового канала "Пятница!". При этом на бывшую группу MTV "Вконтакте" подписано почти 100 тысяч человек.

1 октября 2013 года правообладатель бренда MTV - компания Viacom International Media Networks - планирует запустить уже спутниковый канал "MTV Россия".

Телеканал MTV Россия начал свое вещание 25 сентября 1998 года как часть MTV Networks. Его эфир открыл столичный концерт группы Prodigy. Первым российским клипом стало видео группы Мумий Тролль "Владивосток 2000", а первым зарубежным видео — клип Come With Me рэпера Puff Daddy и рокера Jimmy Page.

С 2004 года по 2008 год "MTV Россия" начал проводить собственную церемонию "Музыкальные награды MTV Россия"(RMA), а с 2006 по 2009 годы - церемонию "Кинонаграды MTV Россия".

В 2007 году 100 процентов акций телеканалов "MTV Россия" и "VH1 Россия" выкупила компания "Проф-Медиа".

Напомним, в начале декабря 2012 года появилась информация о закрытии канала. Гендиректор Николай Картозия подтвердил данную информацию и сообщил, что 1 июня 2013 года на частоте "MTV Россия" начнет вещание развлекательный телеканал "Пятница!".

Также осенью 2012 года канал "Муз ТВ" был переименован в канал "Ю". Его перезапуск был обусловлен тем, что музыкальные клипы стали занимать в эфире канала незначительное место.